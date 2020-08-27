الولايات المتحدة تصدر تحذيرًا ضد قراصنة كوريا الشمالية الذين يستهدفون البنوك

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أصدرت الحكومة الأمريكية أمس الأربعاء تحذيرًا من القراصنة الكوريين الشماليين الذين يستهدفون البنوك في الدول الأخرى.وصدر التحذير المشترك عن وزارة الخزانة الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والقيادة الإلكترونية الأمريكية، ووكالة الأمن الإلكتروني التابعة لوزارة الأمن الداخلي.وقالت السلطات الفيدرالية إن عملاء الحكومة الكورية الشمالية كانوا يستخدمون البرمجيات الضارة للوصول غير المشروع إلى البنوك في دول متعددة، للقيام بعمليات تحويل الأموال وصرف المبالغ المالية من أجهزة الصرف الآلي.ويأتي التحذير وسط الجمود المطول في المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وقبل حوالي 70 يومًا من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.