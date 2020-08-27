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الدولية

الولايات المتحدة تصدر تحذيرًا ضد قراصنة كوريا الشمالية الذين يستهدفون البنوك

Write: 2020-08-27 10:35:01

الولايات المتحدة تصدر تحذيرًا ضد قراصنة كوريا الشمالية الذين يستهدفون البنوك

Photo : Getty Images Bank

أصدرت الحكومة الأمريكية أمس الأربعاء تحذيرًا من القراصنة الكوريين الشماليين الذين يستهدفون البنوك في الدول الأخرى.
وصدر التحذير المشترك عن وزارة الخزانة الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والقيادة الإلكترونية الأمريكية، ووكالة الأمن الإلكتروني التابعة لوزارة الأمن الداخلي.
وقالت السلطات الفيدرالية إن عملاء الحكومة الكورية الشمالية كانوا يستخدمون البرمجيات الضارة للوصول غير المشروع إلى البنوك في دول متعددة، للقيام بعمليات تحويل الأموال وصرف المبالغ المالية من أجهزة الصرف الآلي.
ويأتي التحذير وسط الجمود المطول في المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وقبل حوالي 70 يومًا من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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