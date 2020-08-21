البنك المركزي الكوري يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند 0.5%

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أبقى البنك الكوري المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5%، وسط عودة ظهور حالات الإصابة بكورونا في جميع أنحاء البلاد.وأعلن مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي عن القرار في بيان اليوم الخميس.وجاء قرار الفائدة الذي كان متوقعًا على نطاق واسع في أعقاب التخفيضين الرئيسيين في وقت سابق من هذا العام، حيث خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.75% في مارس، قبل خفضه مرة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية في مايو.ويعتقد أن استقرار السوق المالية إلى حد ما واضطراب سوق العقارات وتفاقم حالة وباء كورونا في البلاد قد ساهمت في القرار.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أخبر محافظ بنك كوريا المركزي "لي جو يول" النواب أن البنك المركزي يخطط لاستخدام سياسة نقدية توسعية لدعم تعافي الاقتصاد.