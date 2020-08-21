عدد حالات الإصابات الجديدة بكورونا يبلغ مستوى 400 إصابة أمس

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بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بجائحة كورونا 441 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليسجل مستوى 400 حالة لأول مرة منذ حوالي 5 أشهر.صرح مركز التعامل مع الأوبئة اليوم بأن عدد حالات الإصابة زاد بـ441 حالة خلال أمس ليبلغ إجمالي عدد الحالات المتراكمة 18 ألفا و706 حالة. ومن بين الحالات الجديدة 434 حالة محلية المصدر و7 حالات من الوافدين من الخارج.تجدر الإشارة إلى أن هذا العدد يمثل الأعلى منذ 173 يوما بعد أن كان عدد حالات الإصابة الجديدة قد بلغ 483 حالة في السابع من شهر مارس الماضي نتيجة للزيادة السريعة في عدد المصابين تركيزا على مدينة "ديكو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ" فيما يتعلق بكنيسة "شين تشونجي" في المدينة.وحسب المناطق شهدت سيول خلال أمس حدوث 154 حالة جديدة، ومقاطعة "كيونغ كي" 100 حالة، ومدينة "إنتشون" 59 حالة مما يشير إلى حدوث حوالي 70 % من إجمالي حالات الإصابة الجديدة في العاصمة ومحيطها.كما شهدت مدينة "كوانغجو" 39 حالة، ومقاطعة جنوب "تشونغ تشنغ" 15 حالة، ومقاطعة "كانغ وون" 14 حالة، ومقاطعة جنوب "جولا" 13 حالة، ومدينة "ديكو" 12 حالة، وكل من مدينة "بوسان" ومقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" 8 حالات، وكل من مدينة "ديجون" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ" 3 حالات، وكل من مدينة "أولسان" ومقاطعة شمال "جولا" حالتين، وكل من مقاطعة شمال "تشونغ تشنغ" وجزيرة "جيجو" حالة واحدة بحيث شهدت ستَّ عشرة مدينةً ومقاطعةً باستثناء مدينة "سيجونغ" حالاتِ إصابةٍ الجديدة.أما عدد الوفيات فقد زاد بحالة واحدة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 313 حالة.