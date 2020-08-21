مباحثات كبار المسؤولين في كوريا ودول الآسيان تناقش تعزيز التعاون في مكافحة كورونا

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حضر "كيم كون" مساعد نائب وزير الخارجية الكوري إلى اجتماع "الحوار بين كوريا الجنوبية ودول الآسيان" الذي يعد جهة تشاور رفيعة المستوى بين كوريا و10 دول آسيوية، حيث ناقش سبل تعزيز التعاون من أجل التغلب على جائحة كورونا وغيرها.وفي هذا الاجتماع الذي عُقد عبر الفيديو تمشيًا مع تفشي الجائحة، تولى كيم رئاسة الوفد الكوري، وقام بالاشت﻿راك مع نائبة وزير خارجية بروناي "إيمولين" بالإشراف على فعاليات الاجتماع.وتعاطف المشاركون في الاجتماع مع ضرورة التعاون الوثيق بين كوريا ودول الآسيان في مختلف المجالات بما في ذلك تغيُّر المناخ، والبيئة، والسياسة، والأمن. واتفقوا على إعداد سبل تطبيع التبادلات والسياحة إلى جانب الوقاية التامة من الوباء بعد تحسن أوضاع الجائحة مباشرة.كما ناقشوا الوضع في شبه الجزيرة الكورية وغيره، مشيرين إلى أن هيكل المنافسة بين الدول الرئيسية يؤثر على الأوضاع الإقليمية.ومن جانبه، أكد مساعد نائب الوزير الكوري على أهمية تنفيذ ما اتفق عليه زعماء الكوريتين والولايات المتحدة بشأن عودة بيونغ يانغ إلى المفاوضات بوتيرة سريعة. كما طلب دعم "يو ميونغ هي" وزيرة الاقتصاد الكورية في وزارة الصناعة والتجارة والطاقة التي رشحت نفسها لمنصب الأمين العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية.صرحت وزارة الخارجية الكورية بأن دول الآسيان ثَمَّنَتْ تقديم كوريا مرشحةً ذاتَ كفاءة عالية، وأعربوا عن دعم عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية بما في ذلك ضرورة حل القضية النووية الكورية الشمالية عبر الحوار.