تايوان وسنغافورة تعززان الحجر الصحي على الوافدين من كوريا

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مع عودة انتشار جائحة كورونا في البلاد قامت بعض الدول بتعزيز الحجر الصحي على الوافدين من البلاد.قال مكتب التمثيل الكوري في العاصمة التايوانية "تايبيه" وصحيفة "الاتحاد" التايوانية اليوم إن السلطات الصحية التايوانية رفعت كوريا أمس من قائمة الدول منخفضة ومتوسطة الخطورة من الجائحة والقابلة لتقليل فترة الحجر الصحي الذاتي لرجال الأعمال من الزوار الأجانب.وصرح وزير الصحة التايواني "تشين شي جونغ" بأنه اتخذ هذا القرار تماشيا مع زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة في كوريا. وشرح أن الزوار الوافدين من كوريا إلى تايوان يتوجب عليهم الالتزام بالحجر الصحي لمدة أسبوعين.أما سنغافروة فقد كانت تُلزم الوافدين من كوريا بالحجر الصحي الذاتي في بيوتهم أو أماكن إقامتهم، ولكنها غيرت ليقيموا في مرافق الحجر الصحي الحكومية بدءا من يوم التاسع والعشرين من هذا الشهر. تجدر الإشارة إلى أن الحجر الصحي في المرافق التي تحددها حكومة سنغافورة يعد خطوة أشد بالمقارنة مع الحجر الصحي الذاتي.وصرحت وزارة الصحة السنغافورية بأن السلطات الكورية حذرت من تفشي الجائحة في جميع أنحاء بلادها بحيث تم اتخاذ قواعد للتباعد الاجتماعي أكثر صرامة فيها.وترى وزارة الخارجية الكورية أن تعزيز الحجر الصحي المفروض على الوافدين من البلاد لا يمثل اتجاها عاما في الوقت الحالي، بل يقتصر على بعض الدول فقط.