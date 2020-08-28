ممثل منظمة الصحة العالمية: أكثر من 30 ألف شخص في الحجر الصحي في كوريا الشمالية

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قال "إدوين سلفادور"، رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في بيونغ يانغ، إن أكثر من 30 ألف شخص تم عزلهم في كوريا الشمالية، في إطار الجهود المبذولة لمنع تفشي وباء كورونا في الدولة المنعزلة.وقال ممثل منظمة الصحة العالمية لشبكة "إن كيه" الإخبارية أمس الخميس إن العدد التراكمي لمن خضعوا للحجر الصحي في الشمال بسبب الوباء بلغ 30 ألفًا و965 شخصًا اعتبارًا من الخميس الماضي.ومن بينهم، تم إطلاق سراح 29 ألفًا و961 شخصًا، بينما لا يزال نحو ألف آخرين في الحجر الصحي، وجميعهم من مواطني كوريا الشمالية.كما قال ممثل المنظمة العالمية إن 2,767 شخصًا تم اختبارهم حتى الآن، وظهرت نتائج الاختبارات سلبية للجميع.وقال المسؤول إن 3,700 شخص خضعوا للحجر الصحي بعد مخالطتهم المباشرة أو غير المباشرة للمنشق الذي فر من الجنوب وذهب إلى مدينة كيسونغ الحدودية الكورية الشمالية الشهر الماضي، وتم تسريحهم في وقت سابق من هذا الشهر.