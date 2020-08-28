مشاركة أقل من 10% من العيادات المحلية في اليوم الثاني لإضراب الأطباء

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مع دخول إضراب الجمعية الطبية الكورية اليوم الثاني أمس الخميس، احتجاجًا على خطة الحكومة للإصلاح الطبي، تبين مشاركة أقل من 10% من العيادات في جميع أنحاء البلاد في الإضراب.ووفقًا لوزارة الصحة والرعاية أمس الخميس، فمن بين ما مجموعه 32 ألفًا و787 عيادة طبية في جميع أنحاء البلاد، أغلقت 2,926 عيادةً أو ما يمثل 8.9% أبوابها أمام المرضى، مقارنة بـ10.8% في اليوم السابق.وفي وقت سابق، حذرت الوزارة من أنها قد تصدر أمرًا للعيادات بوجوب فتح أبوابها، إذا تم إغلاق أكثر من 10% منها واعتبرت أن الإضراب الجماعي يسبب مضايقات للمواطنين.ومن ناحية أخرى، بدأت الجمعية الكورية للمتدربين والمقيمين، التي نظمت إضرابًا في 7 و14 أغسطس، إضرابًا يوم الجمعة الماضي لأجل غير مسمى.