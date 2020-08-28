الرئيس مون ينتقد «كنيسة معينة» لتحديها جهود الحجر الصحي

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قال الرئيس "مون جيه إين" إن "كنيسة معينة" تتحدى وتعرقل جهود الحكومة لكبح تفشي وباء كورونا.وصرح الرئيس بذلك في اجتماع عُقِد في المكتب الرئاسي أمس الخميس مع القادة المسيحيين في البلاد، ومن بينهم الرئيس المشارك للكنائس المسيحية المتحدة في كوريا الجنوبية.ولم يصرح الرئيس باسم الكنيسة المعنية، ولكن من المعروف أنه يقصد كنيسة "سارانغ جيل" في سيول، التي تسببت في جزء كبير من الحالات المصابة الجديدة.وقال "مون" إن البلاد في حالة يرثى لها بسبب الإصابات الجماعية، التي ألقى باللوم فيها على الكنيسة ومشاركة أتباعها في المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة في 15 أغسطس.وانتقد أتباع الكنيسة لادعائهم أنَّ هناك مؤامرة جارية لإلحاق الأذى بهم، بدلًا من الاعتذار للجمهور عن سوء سلوكهم.ثم دعا "مون" جميع الكنائس إلى التعاون مع جهود الحجر الصحي.