رفع معدل التأمين الصحي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.89% في عام 2021

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من المقرر أن يتم رفع معدل التأمين الصحي الوطني في كوريا الجنوبية بنسبة 2.89% العام المقبل لتصبح 6.86% العام المقبل.واتخذت لجنة مناقشة سياسات التأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة القرار في اجتماع أمس الخميس.وبموجب القرار، سيقوم المشتركون في التأمين الصحي بدفع 6.86% من دخلهم الشهري لأقساط التأمين الصحي اعتبارًا من العام المقبل.وسوف ترتفع مدفوعات التأمين الصحي بالنسبة إلى العاملين بأجر بمتوسط 3,399 وون شهريًّا لتصبح 122,727 وون.وبالنسبة إلى المشتركين المحليين الذين لا يعملون لصالح الشركات، ستزيد مدفوعات التأمين الصحي الشهرية للأسرة بمتوسط 2,756 وون لتصبح 97,422 وون.وقد تم رفع معدل التأمين الصحي بنسبة تتراوح من اثنين إلى ثلاثة بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم رفعه بنسبة 2.02% في 2018، و3.49% في 2019، و3.20% في 2020.