الزعيم الكوري الشمالي يزور مقاطعة هوانغ هيه التي ضربها الإعصار

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زار الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مقاطعة "هوانغ هيه" الجنوبية في كوريا الشمالية، التي ضربها إعصار بافي، لتقييم الأضرار.وقالت الصحيفة الناطقة بلسان الحزب الحاكم في كوريا الشمالية "رودونغ شينمون" اليوم الجمعة إن "كيم" زار المقاطعة الواقعة في جنوب غرب البلاد، وتلقى تقريرًا عن الأضرار من مسؤول بالحزب.وعلى الرغم من أن الصحيفة لم تحدد موعد الزيارة، فيعتقد أنها تمت بعد ظهر أمس الخميس، حيث وصل الإعصار إلى المقاطعة في وقت مبكر من ذلك اليوم.وقالت الصحيفة إن "كيم" كان قلقًا للغاية بشأن الإعصار، لكن الأضرار كانت أقل حدة مما كان متوقعًا. وأضافت أن ذلك بفضل التنفيذ السريع لإجراءات السلامة التي أمر بها الحزب.وقال تقرير الصحيفة إن "كيم" دعا بعد ذلك إلى بذل الجهود الشاملة لتقليل الأضرار في الأراضي الزراعية وتراجع كميات المحاصيل في المنطقة التي ضربها الإعصار.