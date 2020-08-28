اختتام المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم الجمعة

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من المقرر أن تُختتم المناورات العسكرية الصيفية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الجمعة.وقد بدأت المناورات يوم 18 أغسطس عن طريق المحاكاة بالكمبيوتر، وذلك بعد تأخير لمدة يومين بسبب تأكيد إصابة بعض المشاركين بفيروس كورونا.وكان من المفترض أن تقيم التدريبات المشتركة درجة استعداد كوريا الجنوبية لتولي قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب، بدلًا من الجانب الأمريكي.لكن اختبار القدرة التشغيلية الكاملة –وهو الجزء الرئيسي من خطوات التحقق من درجة استعداد سيول– لم يستمر كما هو مقرر له، لعدم تمكن القوات الأمريكية اللازمة من القدوم إلى كوريا الجنوبية في ظل القيود المفروضة بسبب وباء كورونا.ويخطط الجيش الكوري الجنوبي لإجراء اختبار القدرة التشغيلية الكاملة في التدريبات المشتركة في النصف الأول من العام المقبل.