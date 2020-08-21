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السياسية

تمديد المستوى الثاني من التباعد الاجتماعي لأسبوع آخر

Write: 2020-08-28 11:06:05Update: 2020-08-28 11:09:53

تمديد المستوى الثاني من التباعد الاجتماعي لأسبوع آخر

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة تمديد المستوى الثاني من التباعد الاجتماعي لمدة أسبوع آخر، وسط الدعوات المتزايدة لرفعه إلى المستوى الثالث والأخير.
وأعلن رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" القرار اليوم الجمعة، في اجتماع حكومي بشأن وباء كورونا، قائلًا إن رفع درجة التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثالث سيكون الملاذ الأخير نظرًا لتداعياته الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ستحافظ على التباعد الاجتماعي عند المستوى الثاني لمدة أسبوع آخر، ولكن مع توجيهات أقوى بكثير.
وقال إن الحكومة ستناقش فرض إجراءات لتقييد ساعات العمل وأساليب تشغيل المطاعم والمقاهي والمتاجر التي يستخدمها الناس في كثير من الأحيان في الحياة اليومية.
ثم كرر رئيس الوزراء دعواته للمواطنين إلى التعاون النشط في جهود الحجر الصحي الحكومية، وحث الكنائس على تعليق الخدمات باستثناء التي تقام عن بعد.
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