انخفاض عدد المسافرين للخارج بنسبة 97% في الربع الثاني من هذا العام

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وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري أمس الخميس، بلغت قيمة استخدام بطاقات الائتمان في الخارج مليارا و870 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام، بانخفاضٍ قدره 48.7% مقارنة بالربع الأسبق، و60.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأرجع التقرير السبب في هذا الانخفاض إلى التراجع الحاد في عدد المسافرين الكوريين للخارج بسبب جائحة فيروس كورونا.وأشار التقرير نقلا عن المعهد الكوري لأبحاث الشؤون الثقافية والسياحية إلى أن عدد المسافرين الكوريين للخارج قد شهد انخفاضًا من 6 ملايين و590 ألف شخص في الربع الأخير من العام الماضي إلى مستوى 3 ملايين و700 ألف في الربع الأول من هذا العام.كما أشار التقرير أيضا إلى أن قيمة التسوق الإلكتروني المباشر من الخارج عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان، بلغت 750 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام، بعد أن كانت 820 مليون دولار في الربع الأسبق.