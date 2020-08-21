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الكوريتان

حجم استيراد كوريا الشمالية من النفط المكرر هذا العام نصف مثيله في العام الماضي

Write: 2020-08-28 14:12:47Update: 2020-08-28 14:16:48

حجم استيراد كوريا الشمالية من النفط المكرر هذا العام نصف مثيله في العام الماضي

Photo : YONHAP News

أشارت التقديرات إلى أن حجم استيراد كوريا الشمالية من النفط المكرر من الصين وروسيا هذا العام حوالي نصف مثيله في العام الماضي.
وطبقا لتقرير صادر عن لجنة العقوبات ضد كوريا الشمالية التابع لمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، بلغ حجم النفط المكرر الذي جلبته كوريا الشمالية من الصين وروسيا خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام 17 ألف طن، بعد أن كان قد بلغ 34 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى أساس شهر يوليو الماضي فقط، استوردت كوريا الشمالية ألفا و498 طن من النفط المكرر ، بانخفاض قدره 59% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويرجع السبب في هذا الانخفاض إلى قيام كوريا الشمالية بإغلاق حدودها في شهر يناير الماضي لتجنب انتشار فيروس كورونا .
وكان مجلس الأمن الدولي قد وضع حدًّا أقصى لإجمالي كمية النفط المكرر الذي يمكن لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفيره وبيعه لكوريا الشمالية  ليكون 500 ألف برميل، أي ما يعادل حوالي 70 ألف طن سنويا، وذلك في القرار رقم 2397 الذي تبناه المجلس عام 2017.
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