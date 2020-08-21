عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية يقل عن 400 مرة أخرى

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سجَّل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أقل من 400 مرة أخرى أمس الخميس ، بعد أن ارتفع إلى 441 حالة في اليوم الأسبق.وأعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 371 حالة، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 19 ألفا و77 شخصا.بهذا، تجاوز المعدل اليومي لحالات الإصابات الجديدة 100 حالة لـ15 يوما متواليا منذ الرابع عشر من أغسطس الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين الجدد 4 آلاف و307 أشخاص خلال هذه الفترة.ومن بين حالات الإصابة الـ371 الجديدة، جاءت 359 حالة محلية المصدر، منها 145 حالة في سيول، و112 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و27 حالة في مدينة إنتشون، و17 حالة في مدينة كوانغ جو، و12 حالة في مقاطعة جنوب تشولا، و9 حالات في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، و8 حالات في كل من مدينتي بوسان وديغو، و5 حالات في مقاطعة شمال تشونغ تشنغ، و3 حالات في كل من مقاطعة كانغ وان ومدينة ديجون، وحالتان في كل من مدينة سيجونغ ومقاطعة شمال تشولا ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ ومقاطعة جيجو، وحالة واحدة في مدينة أولسان ومقاطعة شمال كيونغ سانغ.ويرجع السبب في الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات الجديدة إلى الاستمرار في العدوى الجماعية في سيول وضواحيها بالإضافة إلى المناطق التناثرة من البلاد.وتبذل الحكومة أقصى ما بوسعها لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، بما فيها رفع إجراءات التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثالث.وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 316 حالة وفاة حتى الآن.