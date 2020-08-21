الحكومة توسع نطاق أمر العودة إلى العمل للأطباء ليشمل جميع أنحاء البلاد

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قررت الحكومة الكورية توسيع نطاق أمر العودة إلى العمل الذي أصدرتْه للأطباء المتدربين المقيمين في مناطق العاصمة سيول وضواحيها ليشمل جميع أنحاء البلاد.جاء ذلك في إحاطة صحفية مشتركة قدمتها الوزارات والهيئات ذات الصلة اليوم الجمعة، حيث قال نائب وزير الصحة والرفاهية "كيم كانغ ليب" إن حوالي 80 من الأطباء المشاركين في الإضراب قد عادوا إلى العمل بعد إصدار الأمر.وأضاف "كيم" أن الوزارة ستقوم بإصدار أوامر العودة إلى العمل بشكل فردي للأطباء العاملين في 30 مستشفى في جميع أنحاء البلاد مِمَّن يشاركون في الإضراب .وقال إن الوزارة ستقوم برفع دعوى قضائية ضد 10 من الأطباء المتدربين العاملين في غرف الطوارئ التابعة للمستشفيات الموجودة في سيول وضواحيها بتهمة عدم التزامهم بأمر العودة إلى العمل.وقد بدأ الأطباء في كوريا الجنوبية إضرابا واسع النطاق منذ السابع من أغسطس الحالي احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح القوى العاملة الطبية، بما في ذلك قرار زيادة عدد طلاب كليات الطب، وإنشاء كلية طب عامة جديدة.