50% من عدد سكان كوريا الجنوبية يستقرون في سيول وضواحيها

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغ إجمالي عدد سكان كوريا الجنوبية 51 مليونا و780 ألف نسمة على أساس الأول من نوفمبر من العام الماضي، بزيادة مقدارها 150 ألفا مقارنة بعام 2018.وأشار التقرير إلى أن عدد السكان من الذكور بلغ 25 مليون و950 ألفا، فيما بلغ عدد السكان من الإناث 25 مليون و830 ألفا.كما أشار التقرير أيضا إلى أن تعداد السكان في العاصمة سيول بلغ 9 ملايين و640 ألفا العام الماضي، بانخفاض مقداره 30 ألفا مقارنة بالعام الأسبق، وهو ما يمثل 18.6% من إجمالي عدد سكان كوريا الجنوبية.أما عدد سكان مقاطعة كيونغ كي المحيطة بسيول، فقد بلغ 13 مليونا و301 ألف نسمة ، ممثلا 25.7% من إجمالي عدد سكان البلاد.ومن بين إجمالي عدد سكان كوريا الجنوبية، مليون و780 ألفا من الأجانب، 43.5% منهم من الصين وتايوان.وقال التقرير إن عدد المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، بلغ 7 ملايين و750 ألفا، مما يمثل 15.5% من إجمالي عدد سكان البلاد.بهذا دخلت كوريا الجنوبية إلى مرحلة مجتمع الشيخوخة باعتبار أن حصة المسنين فيها تجاوزت 14% من إجمالي عدد السكان، وهي النسبة التي حددتها الأمم المتحدة لتصنيف المجتمعات حسب نسبة الشيخوخة فيها.أما عدد الشباب الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما فبلغ 6 ملايين و310 آلاف، بانخفاضٍ مقداره 170 ألفا مقارنة بالعام الأسبق، بما يمثل 12.6% من إجمالي عدد السكان في البلاد.