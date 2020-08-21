الولايات المتحدة تلاحق 280 حساب عملات مشفرة مرتبطة بكوريا الشمالية

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قدمت وزارة العدل الأمريكية شكوى مصادرة مدنية أمس الخميس إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية توضح بالتفصيل اختراقين لبورصتَي عملاتٍ افتراضية من قبل ممثلين من كوريا الشمالية.وقالت الوزارة إن هؤلاء المخترقين سرقوا ما قيمته ملايين الدولارات من العملات المشفرة، وقاموا بعمليات غسيل أموال في نهاية المطاف من خلال متداولي العملات المشفرة الصينيين خارجَ البوصة، وأن المتسللين استخدموا 280 حسابا مختلفا للأصول الرقمية.كما أنَّ اثنين من المواطنين الصينيين المرتبطين بكوريا الشمالية قد قاما باختراق وسرقة أصول عملات مشفرة تبلغ قيمتها 250 مليون دولار في شهر سبتمبر من العام الماضي، وأن شخصا آخر مرتبط بكوريا الشمالية أيضا قد قام بقرصنة بورصة العملات الافتراضية في شهر يوليو من العام الماضي وسرقة 272 ألف دولار من العملات الافتراضية وقام بغسلها من خلال المتداولين الصينيين.