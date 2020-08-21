الحكومة تعزز إجراءات الحجر الصحي في سيول والمناطق المحيطة بها بدءا من الأحد

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أعلن المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة اليوم الجمعة أنه سيتم تطبيق الإجراءات المعززة للحجر الصحي على المرافق عالية الخطورة في سيول والمناطق المحيطة بها، اعتبارا من يوم الثلاثين من أغسطس وحتى السادس من سبتمبر القادم .بموجب الإجراءات المعززة، سيتم حظر تناول الوجبات في المطاعم والمخابز من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا ، لكنه يسمح بأخذ الوجبات منها أو توصيلها إلى المنازل.كما سيطلب بموجبها من الناس ارتداء كمامات الوجه في تلك المرافق إلزاميا، وتسجيل البيانات الخاصة بهم، وسيطلب أيضا من أصحاب المرافق التزام قواعد التباعد الاجتماعي من حيث ترتيب الموائد.ولن يسمح تماما بتناول المشروبات داخل المقاهي الكبيرة بغض النظر عن أوقات تشغيلها.كما سيتم إغلاق المرافق الرياضية في الأماكن المغلقة لتجنب انتشار العدوى الجماعية.وسيتم السماح للمعاهد الأكاديمية الخاصة بإلقاء المحاضرات عن بعد فقط، دون وجود الطلبة فيها، بدءا من يوم الاثنين القادم وحتى يوم السادس من سبتمبر.ومن بين المرافق عالية الخطورة التي سيتم تطبيق الإجراءات المعززة عليها، حوالي 380 ألفا من المطاعم والمخابز، و63 ألفا من المعاهد الأكاديمية الخاصة، و28 ألفا من المرافق الرياضية المغلقة.