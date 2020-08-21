رئيس الوزراء الياباني يعلن عن عزمه على الاستقالة لأسباب صحية

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أعرب رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" عن عزمه على التنحي من منصبه، بعد أسابيع من الشائعات حول حالته الصحية.وأعلن "آبيه" خطته الرسمية للاستقالة في مؤتمر صحفي بمكتبه اليوم الجمعة، بعد أربعة أيام فقط من قضائه في منصب رئيس الوزراء أطول مدة في اليابان. والسبب في القرار الخوف من تأثير حالته الصحية على شؤون الدولة.وفي وقت سابق اليوم، قال "ناتسو ياماغوتشي" –رئيس حزب "كوميتو" الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في اليابان– إن "آبيه" أبلغه بقرار الاستقالة، وقد أعلن "آبيه" عن نيته خلال اجتماع مع كبار مسؤولي الحزب الليبرالي.وقال "هيروشيغي سيكو"، وهو مسؤول كبير في الحزب الليبرالي الديمقراطي، إن "آبيه" سيظل في منصبه كرئيس للوزراء ورئيس للحزب الحاكم حتى يتم تحديد من يخلفه.وقد أثيرت المخاوف بشأن صحة رئيس الوزراء الياباني بعد أن زار مستشفى في طوكيو، بعد شهر واحد فقط من خضوعه لفحص طبي نصف سنوي هناك.