وزيرة التجارة الكورية تزور جنيف قبيل اختيار رئيس جديد لمنظمة التجارة العالمية

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تخطط وزيرة التجارة الكورية الجنوبية "يو ميونغ هي"، المرشحة لمنصب الرئيس الجديد لمنظمة التجارة العالمية، لمغادرة كوريا متوجهة إلى سويسرا اليوم الاثنين، حيث ستبدأ منظمة التجارة عملية اختيار رئيسها الجديد يوم 7 سبتمبر.وصرحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس الأحد، بأن الوزيرة "يو" ستلتقي بمبعوثين من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ووزراء التجارة خلال العشرة أيام التالية للحصول على الدعم منهم، حيث تتنافس "يو" مع ممثلي سبع دول، هي: مصر والمكسيك ونيجيريا ومولدوفا وكينيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.وتتكون عملية اختيار الرئيس الجديد لمنظمة التجارة العالمية من ثلاث جولات. وخلال الجولة الأولى، سيعبّر ممثلو 164 دولة عضوا عن تفضيلاتهم في جلسة مغلقة، وبعد ذلك سيتم إزالة ثلاثة مرشحين من القائمة. وفي الجولتين الثانية والثالثة، ستنتخب الدول الأعضاء الفائز من بين المرشحين الخمسة المتبقين من خلال إجراء مناقشات.