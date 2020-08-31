مدينة سيول تحدد أسبوعا لوقف الأنشطة الخارجية

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حددت مدينة سيول هذا الأسبوع على أنه "أسبوع وقف جميع الأنشطة الخارجية" لعشرة ملايين من سكانها، وذلك في محاولة لاحتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد.وأعلن القائم بأعمال عمدة سيول "صو جونغ هيوب" عن هذا القرار أمس الأحد خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت.وحث القائم بأعمال العمدة المواطنين على الالتزام بإخلاص بإرشادات التباعد الاجتماعي المعززة لمنطقة سيول الكبرى حتى يوم الأحد من الأسبوع القادم، وطالبهم بالامتناع عن الاجتماعات والأنشطة الخارجية خلال هذه الفترة.وقال "صو" إن الوقت قد حان لكي يتشارك المواطنون في تحمل المعاناة، وطلب منهم الشعور بالأزمة وأنهم بحاجة إلى التخلي حتى عن حياتهم اليومية بدءا من يوم أمس الأحد.وقال أيضا إنه سيكون أسبوعا مؤلما للغاية وطويلا للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة، لكن كوريا قد تواجه أسوأ وضع إذا فشلت في احتواء انتشار الفيروس.