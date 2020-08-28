توقعات بوصول إعصار مايساك إلى كوريا هذا الأسبوع

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توجه إعصار مايساك شمالا من المياه الواقعة شرق الفلبين يوم أمس الأحد، حيث يتوقع أن يؤثر على شبه الجزيرة الكورية منتصف هذا الأسبوع.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن يصل إعصار ماساك، وهو الإعصار التاسع في هذا الموسم، إلى المياه الواقعة غرب جزيرة أوكيناوا اليابانية يوم الغد الثلاثاء.ومن المتوقع أن ينتقل الإعصار إلى المياه الجنوبية لكوريا الجنوبية يوم الأربعاء، ثم إلى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية في وقت مبكر من يوم الخميس.وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الإعصار سيتحرك صعودا ويمر على كل من أولسان وجونجو وبوهانغ، ليخرج إلى البحر الشرقي صباح الخميس.وعلى الرغم من أن مايساك هو إعصار متوسط القوة في الوقت الحالي، إلا أنه قد يصبح قويا للغاية مع سرعة رياح قصوى تبلغ حوالي 50 مترا في الثانية، اليوم الاثنين.