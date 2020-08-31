رئيس الوزراء ينتقد قرار الأطباء بمواصلة الإضراب

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قال رئيس الوزراء "جونغ سي كيون" إن الحكومة ليس لديها خيار سوى الرد وفقا "للقانون والمبادئ" بعد أن قرر الأطباء المتدربون مواصلة إضرابهم لأجل غير مسمى.وفي اجتماع حكومي بشأن الاستجابة لفيروس كورونا أمس الأحد، أعرب رئيس الوزراء عن "أسفه العميق" لقرار الأطباء المتدربين، منتقدا إياهم لتجاهلهم لمعاناة المرضى. وقال "جونغ" إنه حث بشدة جمعية الأطباء المتدربين والمقيمين الكوريين على وقف الإضراب والعودة إلى طاولة المفاوضات.ومن جانبه دعا أيضا المتحدث باسم وزارة الصحة "سون يونغ ريه" الأطباء المضربين إلى العودة إلى العمل، قائلا إن الفعل الذي يؤدي إلى التضحية بالمرضى هو "ظلم".وجاءت هذه التعليقات بعد ساعات من تصويت لجنة الطوارئ في اتحاد الأطباء لصالح استمرار الإضراب.