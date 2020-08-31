كوريا وكمبوديا تعقدان الجولة الثانية من محادثات اتفاقية التجارة الحرة

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من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية وكمبوديا جولة ثانية من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية خلال هذا الأسبوع.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، سيعقد البلدان اجتماعا افتراضيا لمدة أربعة أيام اعتبارا من اليوم الاثنين.ومن المقرر أن يشارك مسؤولون من وزارات التجارة والمالية والزراعة والمحيطات والغابات في هذه المفاوضات. وكان الجانبان قد عقدا الجولة الأولى من المحادثات في أواخر يوليو بعد الإعلان عن الإطلاق الرسمي لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في وقت سابق من الشهر.وخلال الجولة الثانية من المحادثات، ستناقش كوريا الجنوبية وكمبوديا القواعد العامة لاتفاقية التجارة المرتقبة، بالإضافة إلى قواعد المنشأ والتعاون الاقتصادي.ويذكر أن كوريا الجنوبية لديها اتفاقية تجارة حرة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا، لكنها تسعى إلى إبرام اتفاقيات منفصلة مع كل دولة عضو في آسيان، حيث تتوقع أن توسع هذه الاتفاقيات من وصول المصدرين الكوريين الجنوبيين إلى الأسواق في جنوب شرق آسيا.