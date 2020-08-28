ارتفع معدل إصابات كورونا في كوريا إلى ما يقرب من 300

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قفز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا يوميا في كوريا الجنوبية بحوالي عشرة أضعاف إلى ما يقرب من 300 حالة مؤخرا، وسط الانتشار السريع للفيروس في جميع أنحاء البلاد.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة يوم أمس الأحد، وصل المتوسط اليومي للإصابات الجديدة في فترة الأسبوعين الماضيين من 19 إلى 29 أغسطس، إلى 299,7 حالة، مقارنة بـ35 حالة يوميا في الأسبوعين الأسبقين.وقد تضاعفت تقريبا نسبة الحالات التي لا يمكن تعقبها لتصل إلى 19,4% خلال الفترة المذكورة. ومع ذلك، قفزت النسبة في الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 24,9%.وقالت السلطات الصحية الكورية إن ارتفاع عدد الحالات وارتفاع نسبة الحالات التي يتعذر تعقبها يشكلان تحديا لجهود السلطات الصحية لتتبع وعزل الإصابات المحتملة.وبالإضافة إلى ذلك، دعت السلطات الصحية الكورية إلى تعاون المواطنين بشكل نشط في تطبيق المبادئ التوجيهية المعززة للتباعد الاجتماعي في منطقة سيول الكبرى حتى يوم الأحد القادم.