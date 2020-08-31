الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

الاقتصادية

الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية يرتفع في يوليو

Write: 2020-08-31 10:23:27

الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية يرتفع في يوليو

Photo : YONHAP News

ارتفع الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية في شهر يوليو الماضي، لكن الاستهلاك والاستثمار انخفضا وسط عودة انتشار فيروس كورونا.
وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، أن الإنتاج الصناعي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 0,1% على أساس شهري في يوليو. وارتفع الإنتاج في قطاعات التعدين والتصنيع بنسبة 1,6% مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع إنتاج قطاع الخدمات بنسبة 0,3% على أساس شهري.
وفي المقابل، تراجعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 6% مقارنة بشهر يونيو، وهو أكبر انخفاض لها منذ فبراير. كما انخفض الاستثمار في المرافق أيضا بنسبة 2,2% على أساس شهري في يوليو.
وأوضح مسؤول في هيئة الإحصاءات الكورية أن الاستهلاك انخفض في يوليو بعد أن أنفق الناس معظم مساعدات الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا في شهريْ مايو ويونيو.
وفي الوقت نفسه، ارتفع المؤشر المتزامن، وهو مقياس يعكس الظروف الاقتصادية الحالية في دورة الأعمال، بنسبة 0,2% على أساس شهري، كما ارتفع المؤشر المركب الرائد، الذي يتنبأ بالأداء الاقتصادي المستقبلي في دورات الأعمال، بنسبة 0,4%.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;