إعصار مايساك يصل إلى المنطقة الجنوبية من كوريا يوم الخميس

Photo : KBS News

من المتوقع أن يضرب إعصار مايساك، المتجه شمالا من المياه جنوب منطقة أوكيناوا اليابانية، المنطقة الجنوبية من كوريا الجنوبية في وقت مبكر يوم الخميس.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الاثنين أن يمر الإعصار، الذي يعد التاسع في هذا الموسم، بمنطقة غرب أوكيناوا اليابانية صباح الغد الثلاثاء، ثم يصل إلى بُعد 440 كيلومترا إلى الجنوب من جزيرة جيجو في وقت مبكر من يوم الأربعاء.ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة في المناطق الساحلية الجنوبية في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ في وقت مبكر من يوم الخميس. ومن المحتمل أن تتعرض جزيرة جيجو ومقاطعة جنوب جولا للتأثير المباشر للإعصار في وقت مبكر من بعد ظهر الغد الثلاثاء، بينما ستشهد الأراضي الكورية بأكملها آثار الإعصار بدءا من يوم الأربعاء.وعلى الرغم من أن إعصار مايساك يصنف على أنه إعصار "قوي" في الوقت الحالي، إلا أنه قد يصبح قويا للغاية مع سرعة رياح قصوى تبلغ 47 مترا في الثانية بعد ظهر اليوم الاثنين.