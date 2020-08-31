البرلمان يستأنف مراجعة التسوية المالية الحكومية

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سيستأنف البرلمان الكوري الجنوبي أعماله اليوم الاثنين بعد إغلاقه لعدة أيام عندما ثبتت إصابة مصور صحفي يغطي أخبار الحزب الحاكم بفيروس كورونا-19.وسوف تعقد كل لجنة من اللجان البرلمانية الدائمة جلسات اليوم لاستئناف مراجعة إيرادات الحكومة ونفقاتها وتنفيذ الميزانية للسنة المالية 2019.ومن المتوقع أن تتبادل اللجان الآراء حول القضايا المعلقة الأخرى أيضا، بما في ذلك دفع تعويضات طارئة ثانية بسبب فيروس كورونا، وهي الميزانية التكميلية الرابعة، والسياسات العقارية للحكومة، وتوسيع تأمين العمل ليشمل جميع العمال.وبسبب الإغلاق الأخير للبرلمان، من المرجح أن تستمر المراجعة البرلمانية لتنفيذ وتسوية الميزانية الحكومية إلى ما بعد يوم الغد الثلاثاء عندما يبدأ البرلمان جلسته العادية.