كوريا الجنوبية تسجل 248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أبلغت كوريا الجنوبية عن 248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين عن أحدث حصيلة تشير إلى ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 19 ألفا و947 شخصا.وكانت جميع حالات الإصابة الجديدة باستثناء 10 حالات محلية المصدر، منها 91 حالة في سيول، و79 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و13 حالة في مدينة إنتشون، و9 حالات في كل من مدينة كوانغ جو ومقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، و6 حالات في مدينة ديجون، و5 حالات في مدينة أولسان ومقاطعة جنوب تشولا ومقاطعة جيجو، و4 حالات في مدينتي بوسان وديغو، و3 حالات في مقاطعة كانغ وان، وحالتان في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، وحالة واحدة في كل من مدينة سيجونغ ومقاطعة شمال تشولا ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 324 حالة وفاة حتى الآن.وارتفع عدد حالات الإصابة المرتبطة بكنيسة "سارانغ جي إل" في منطقة "سونغ بوك" بسيول إلى ألف و35 حالة ، فيما بلغ عدد الإصابات المرتبطة بالتجمعات التي أقيمت يوم الخامس عشر من أغسطس الجاري في حي "كوانغ هوا مون" وسط العاصمة 369 إصابة.