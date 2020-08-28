انتخاب رئيس الوزراء السابق لي ناك يون رئيسا للحزب الديمقراطي الحاكم

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تم انتخاب "لي ناك يون" نائب البرلمان ورئيس الوزراء السابق رئيسًا جديدًا للحزب الديمقراطي الحاكم، بعد حصوله على تأييد 60.77% من الأصوات في التصويت الذي جرى يوم السبت الماضي .وفور انتخابه تعهَّد "لي" ببذل أقصى ما في وسعه للفوز في الحرب ضِدَّ فيروس كورونا، والكشف عن الإجراءات التي سيتخذها الحزب الحاكم لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.وأضاف أن الحزب الحاكم سيتعاون مع أحزاب المعارضة للتغلب على الأزمة التي تعاني منها البلاد حاليا.كما تم انتخاب خمسة أعضاء جدد في المجلس الأعلى للحزب الحاكم.ومن جانبه، هنأ حزب المستقبل المتحد المعارضُ الرئيسيُّ "لي" بانتخابه رئيسًا جديدًا للحزب الحاكم، داعيًا إلى أن يلعب دورا في تحقيق التعاون السياسي بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية.وبدأ رئيس الحزب الحاكم الجديد "لي" أعماله رسميًّا اليومَ الاثنين بزيارته للمقبرة الوطنية.