حجم مبيعات التجزئة خارج المتاجر يسجل أعلى مستوياته في النصف الأول من هذا العام

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طبقا لتقارير صادرة عن معهد أبحاث الشركات الصغيرة والمتوسطة وهيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، فقد بلغ حجم مبيعات التجزئة خارج المتاجر 46 تريليونا و210.8 مليار وون خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 19.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و13% مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي.وأرجعت التقارير السبب في هذه الزيادة إلى زيادة حجم المبيعات من خلال التسوق عبر الإنترنت والتلفزيون وبيع التسليم خاصة بعد جائحة فيروس كورونا.وكان حجم مبيعات التجزئة خارج المتاجر قد شهد زيادة مستمرة، حيث بلغ الحجم في النصف الأول من هذا العام أكثر من ضعف نظيره في النصف الأول من عام 2015.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الزيادة في حجم مبيعات التجزئة خارج المتاجر 7 تريليونات وون على أساس نصف سنوي ومقارنة بالعام الأسبق.وأشارت التقارير إلى أن حجم مبيعات التجزئة للمتاجر الكبيرة بلغ 12.9 تريليون وون في النصف الأول من هذا العام، بانخفاض نسبته 13.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.