بلدية سيول تحدد أسبوعا لوقف جميع الأنشطة الخارجية لـ10 ملايين من سكانها

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قررت بلدية العاصمة سيول اليوم الاثنين تحديد هذا الأسبوع كـ"أسبوع وقف جميع الأنشطة الخارجية" لـ10 ملايين من سكانها، ضمن الجهود الرامية إلى احتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا.ويتركز هذا القرار على اجتناب التجمعات بين الشباب، نظرا لأن حصة الذين هم في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من العمر من إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا خلال أسبوع مضى، قد تجاوزت 38%.وبموجب القرار، سيتم حظر تناول الأطعمة في جميع أنواع المطاعم، بما فيها المطاعم المكشوفة ومطاعم الشوارع ، بالإضافة إلى عربات الغذاء.كما سيتم أيضا حظر استخدام الملاعب المغلقة لتنس الطاولة والبيلاتيس، إلى جانب النوادي الصحية وملاعب البلياردو.ويقضى القرار بتخفيض عدد الأوتوبيسات العامة المُسيَّرة بنسبة 20% حتى يوم السادس من سبتمبر القادم لتشجيع المواطنين للعودة المبكرة لمنازلهم.