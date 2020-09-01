القوات الأمريكية تقدم تعازيها في حادث اصطدام سيارة مع مصفحة أمريكية

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قدمت القوات الأمريكية في كوريا تعازيها يوم أمس الاثنين بعد مقتل أربعة مواطنين كوريين جنوبيين في حادث اصطدام سيارتهم مع عربة مدرعة أمريكية، وتعهدت بالتعاون مع تحقيقات حكومة كوريا الجنوبية في هذه القضية، موضحة أن الولايات المتحدة ستعلق مؤقتا التدريبات في المنطقة المعنية كبادرة تعازي في الضحايا.كما كتب السفير الأمريكي في سيول "هاري هاريس" تغريدة قدم فيها تعازيه في الضحايا إلى أفراد الأسر الثكلى.ووفقا للشرطة، وقع الحادث بالقرب من ميدان "رودريجيز لايف فاير" في مدينة بوتشون بمقاطعة كيونغ كي في الساعة 9:30 من مساء أول من أمس الأحد، حيث اصطدمت سيارة ركاب تقل اثنين من الأزواج الكوريين الجنوبيين، جميعهم في الخمسينيات من العمر، مع مركبة مدرعة أمريكية من الخلف.ونُقل سائق السيارة وركابها إلى مستشفى قريب، لكنهم توفوا في وقت لاحق، بينما أصيب جندي أمريكي داخل السيارة المدرعة بإصابة طفيفة.وتشتبه الشرطة في أن سائق السيارة فشل في رؤية السيارة المدرعة، لكن التحقيق في السبب الدقيق للحدث ما زال جاريا. وقد قدمت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تعازيها للضحايا وعائلاتهم.