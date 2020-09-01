توقعات بأن يجلب إعصار مايساك رياحا قوية وأمطارا غزيرة إلى كوريا

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من المتوقع أن يتطور إعصار مايساك، الذي يتجه نحو شبه الجزيرة الكورية من جنوب اليابان، إلى نظام قوي يضم رياحًا تصل سرعتها إلى 180 كيلومترا في الساعة.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه اعتبارا من الساعة الـ3 من مساء أمس الاثنين تحرك الإعصار، الذي يعد التاسع في هذا الموسم، من على بُعد 270 كيلومترا جنوب أوكيناوا في اليابان باتجاه الشمال الغربي، بسرعة 37 كيلومترا في الساعة. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن يصل الإعصار إلى كوريا الجنوبية ليلة الأربعاء، حيث سيمر بالقرب من جيجو في وقت مبكر من يوم الخميس، ثم يصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة بوسان الساحلية الجنوبية ويؤثر على المناطق الساحلية القريبة.ويبلغ نصف قطر الإعصار حاليا 380 كيلومترا، مما يزيد من احتمال أن تقع كوريا الجنوبية بأكملها تحت تأثيره بحلول يوم الخميس. ومن المتوقع أن يصاحب الإعصار الكثير من الأمطار، التي ستهطل فوق جيجو ومقاطعة جنوب جولا بدءًا من اليوم الثلاثاء، وبقية أنحاء البلاد بدءًا من الغد الأربعاء.وتوقعت هيئة الأرصاد أن يبلغ معدل سقوط الأمطار الناتجة عن الإعصار أكثر من 400 ملليمتر في المناطق الجبلية في جيجو والمناطق الساحلية الشرقية لمقاطعة جنوب كيونغ سانغ، بينما من المتوقع أن يصل إلى ما بين 100 و300 ملليمتر في أجزاء أخرى من مقاطعة جنوب كيونغ سانغ وجزيرة جيجو والأجزاء الشرقية من مقاطعة كانغ وان.