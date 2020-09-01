بي تي إس أول فنان كوري يتصدر قائمة بيل بورد 100

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صنعت فرقة الكي بوب الكورية الجنوبية "بي تي إس" تاريخا جديدا من خلال تصدرها قائمة "بيل بورد هوت 100".وقالت "بيلبورد" إن أول أغنية باللغة الإنجليزية لفرقة "بي تي إس" بعنوان "دينامَيت" ظهرت لأول مرة في المرتبة الأولى على مخططها "هوت 100" يوم أمس الاثنين.ويعتمد مخطط "بيل بورد" لأفضل 100 أغنية مشهورة في الولايات المتحدة على عدد مرات التشغيل عبر الإنترنت والمبيعات وتشغيل الراديو.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها فنان كوري جنوبي هذا المخطط الغنائي الأمريكي الشهير. وكان ألبوم "بي تي إس" بعنوان "أون" قد نجح في احتلال المركز الرابع في القائمة في وقت سابق من هذا العام، بينما وصل المغني الكوري "ساي" إلى المركز الثاني بأغنيته "كانغ نام ستايل" لمدة سبعة أسابيع متتالية في عام 2012.ويشار إلى أن "دينامَيت" أغنية ديسكو مبهجة، وهي أول أغنية باللغة الإنجليزية للفرقة المكونة من سبعة شباب.