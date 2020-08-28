البرلمان يبدأ جلسته العادية اليوم

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من المقرر أن يبدأ البرلمان الكوري الجنوبي جلسة عادية هي الأولى ضمن أعمال دورته الحادية والعشرين، اليوم الثلاثاء، بعد أن يتم عقد حفل افتتاح هذه الدورة في الساعة 2 بعد الظهر.ومن المقرر أن يتم إلقاء كلمات بواسطة قادة المجموعات التفاوضية يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، وتليها جلسات استجواب لمدة أربعة أيام اعتبارا من يوم 14 سبتمبر.وسيعقد البرلمان جلسة عامة يوم 24 أكتوبر لإقرار مشروعات القوانين الرئيسية التي تمت مناقشتها داخل اللجان البرلمانية الدائمة، بينما ستبدأ أعمال التدقيق البرلماني على الجهات الحكومية يوم 7 أكتوبر وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.وتخطط الأحزاب السياسية لعقد سبع جلسات عامة في نوفمبر وديسمبر لمعالجة مشروعات القوانين المعلقة، بما في ذلك خطة ميزانية الحكومة للعام القادم.وقبل انعقاد الجلسة العادية التي تستمر على مدار 100 يوم، تم إعداد مطهرات للأيدي وإقامة شاشات واقية بلاستيكية في كل مقعد في غرف الاجتماعات، وذلك من أجل منع انتشار فيروس كورونا.