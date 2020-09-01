بيغون يطالب بهيكل متعدد الأطراف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

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قال نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون" إن منطقة المحيطيْن الهندي والهادئ تحتاج إلى "هيكل قوي متعدد الأطراف" يضم المزيد من الدول الإقليمية ذات المصالح المشتركة، مثل كوريا الجنوبية.وصرح بيغون بذلك أمس الاثنين خلال ندوة عبر الإنترنت عقدت على هامش منتدى المشاركة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند، حيث قال نائب الوزير الأمريكي إن الحوار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ قد انطلق مبدئيا، وتحضره حاليا الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، لكن محادثاتهم الأخيرة حول الاستجابة لوباء كورونا-19 شملت أيضا كوريا الجنوبية وفيتنام ونيوزيلندا.وقال بيغون إن الدول السبع أجرت محادثات على أساس أسبوعي، ووصفها بأنها كانت "مناقشة مثمرة بشكل لا يصدق" بين شركاء متعاونين للغاية. كما أشار إلى أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تفتقر إلى هياكل قوية متعددة الأطراف، حيث إنها لا تتمتع بأي شيء من ثبات حلف الناتو أو الاتحاد الأوربي.وأوضح بيغون أنه في ظل هذه الظروف، سيكون من الجيد للدول الأربع توسيع حوارها الجاري ليشمل البلدان الأخرى التي تشاركها قيمها ومصالحها.