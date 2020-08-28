الحكومة الكورية تطلب ميزانية تبلغ 556 تريليون وون لعام 2021

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اقترحت حكومة كوريا الجنوبية ميزانية تقارب 556 تريليون وون للعام القادم، بزيادة نسبتها 8,5% مقارنة بميزانيتها لهذا العام.وأقرت الحكومة خطة ميزانية العام القادم 2021، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لمجلس الوزراء عُقد في المكتب الرئاسي، حيث تنوي تقديمها إلى البرلمان يوم الخميس.وتنص الخطة على رفع إجمالي الإنفاق إلى مستوى قياسي يبلغ 555,8 تريليون وون خلال العام القادم، بزيادة 8,5% مقارنة بهذا العام، الذي تم خلاله إنفاق ثلاث ميزانيات إضافية.وقد تجاوزت ميزانية الحكومة الكورية مستوى 550 تريليون وون لأول مرة بعد عام واحد من تجاوزها مستوى 500 تريليون وون.وخصصت الحكومة 21,3 تريليون وون لتمويل حزمة التحفيز المسماة بـ"الصفقة الكورية الجديدة" للعام القادم. وبالنسبة للجهود المبذولة للتغلب على تداعيات جائحة كورونا-19، فقد خصصت الحكومة مبلغ 8,6 تريليون وون لخلق أكثر من مليوني وظيفة والاحتفاظ بالوظائف القائمة. وسوف تحصل مشروعات البنية التحتية للتنمية الوطنية المتوازنة على مبلغ 16,6 تريليون وون في العام القادم.