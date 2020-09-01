إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا يتجاوز 20 ألفا

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تجاوز عدد حالات الإصابة التراكمي بفيروس كورونا-19 في كوريا الجنوبية مستوى 20 ألف حالة.وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، إنه تم تأكيد 235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حتى الساعة 12 من صباح اليوم، مما رفع العدد التراكمي إلى 20 ألفا و182 حالة.وقد وصلت كوريا إلى هذا المستوى من الإصابات بعد 225 يوما من الإبلاغ عن أول حالة محلية في 20 يناير الماضي.وكان يوم أمس هو اليوم الثالث على التوالي الذي تم فيه تسجيل أقل من 300 حالة إصابة جديدة، حيث تم تطبيق مجموعة صارمة من قواعد التباعد الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد منذ يوم الأحد.ومن بين الحالات الأخيرة ، كانت هناك 222 حالة محلية المصدر، بينما كانت الحالات الـ13 المتبقية من بين القادمين من الخارج.