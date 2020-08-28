مخزون النفط في كوريا الشمالية يصل إلى 1.5 مليون طن

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وفقا لتقرير صادر عن معهد "نوتيلوس" الأمريكي اليوم الثلاثاء ، تتراوح سعة مخزون النفط في كوريا الشمالية بين مليون و1.5 مليون طن، وهو ما يكفي للاستهلاك لمدة عام كامل دون إمدادات نفطية من الخارج.وجاء هذا التقرير بناء على صور غوغل التي تم التقاطها باستخدام الأقمار الصناعية ، حيث تشير هذه الصور إلى أن إجمالي حجم المستودعات الخاصة بتخزين النفط في كوريا الشمالية تبلغ حوالي مليون و600 متر مكعب.ولم يتم تأكيد كمية مخزون النفط في كوريا الشمالية ، لكنه من المحتمل أن كوريا الشمالية تمتلك كمية كافية من النفط للاستهلاك لبضعة شهور حتى في حالة فرض حظر كامل على تصدير النفط الخام أو المكرر إليها.وكانت لجنة العقوبات ضد كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي قد وضعت عام 2017 حدًّا أقصى بشأن إمدادات النفط المكرر لكوريا الشمالية بما يقل عن 500 ألف برميل سنويا.