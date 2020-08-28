الأمم المتحدة تجمع 1.8 مليون دولار لدعم استجابة كوريا الشمالية لفيروس كورونا

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طبقا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس الاثنين ، تمكن المكتب من جمع مساعدات مالية بقيمة 1.8 مليون دولار، وهو ما يمثل 5% فقط من الأموال اللازمة لدعم استجابة كوريا الشمالية لفيروس كورونا.وسبق للمكتب أن كشف في شهر يونيو الماضي عن أنه استطاع جمع مساعدات مالية بقيمة 1.3 مليون دولار خاصة بدعم استجابة كوريا الشمالية لفيروس كورونا.وكان المكتب قد قدر حجم الدعم المالي اللازم لاستجابة كوريا الشمالية لفيروس كورونا بـ39.7 مليون دولار.وقال رئيس مكتب فرع بيونغ يانغ لمنظمة الصحة العالمية "إدوين سالفادور" في مقابلة مع "إن كي نيوز" مؤخرا إن إجمالي عدد الكوريين الشماليين الذي تم عزلهم بسبب فيروس كورونا بلغ 30 ألفا و965 شخصا، فيما تظل كوريا الشمالية تدعى أنه لم يتم تأكيد أي حالة إصابة بفيروس كورونا فيها.