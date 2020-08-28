توقعات بألا يقل الدخل الفردي لكوريا الجنوبية عن 30 ألف دولار هذا العام

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توقع البنك المركزي الكوري ألا يقل الدخل الفردي لكوريا الجنوبية عن 30 ألف دولار هذا العام.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، شهد إجمالي الدخل القومي الاسمي في الربع الثاني من هذا العام انخفاضا بنسبة 1.2% مقارنة بالربع السابق، و1.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكان النصيب الفردي من إجمالي الدخل القومي الاسمي قد بلغ 32 ألفا و115 دولارا في العام الماضي، محافظا على مستوى أكثر من 30 ألف دولار للعام الثالث على التوالي.وقال مسؤول في مكتب الإحصاءات الاقتصادية بالبنك المركزي إن هناك احتمالا ضئيلا ليقل النصيب الفردي من إجمالي الدخل القومي عن 30 ألف دولار هذا العام.وأشار المسؤول إلى أنه يتوقع أن ينخفض معدل زيادة نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بنسبة حوالي 1%، مضيفا أن النصيب الفردي لن يقل عن 30 ألف دولار إذا استقر سعر الصرف عند مستوى أقل من 1292.6 وون مقابل الدولار الأمريكي الواحد حتى نهاية هذا العام.