انخفاض معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية بنسبة 3.2% في الربع الثاني

Photo : YONHAP News

طبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، شهد معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية انخفاضا بنسبة 3.2% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع السابق، مسجلا بذلك انخفاضا للربع الثاني على التوالي، وأقل مستوياته منذ الربع الأخير من عام 2008 الذي تعرضت فيه البلاد لأزمة مالية.وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الاقتصادي الكوري للربع الثاني من هذا العام شهد انخفاضا أيضا بنسبة 2.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ الربع الأخير من عام 1998 الذي عانت فيه البلاد من أزمة الصرف الأجنبي.وأرجع التقرير السبب في هذا الانخفاض إلى تباطؤ الطلب العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، وتراجع صادرات المنتجات الكورية بنسبة 16.1%، بما فيها السيارات والهواتف المحمولة، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ الربع الأخير من عام 1963.أما حجم الواردات الكورية في الربع الثاني من هذا العام فقد انخفض بنسبة 6.7%.وقال التقرير إن حجم الاستثمارات في المنشأت الإنتاجية والإنشاءات شهد تراجعا بنسب 0.5% و1.5% على التوالي.