رفع درجة التحذير من تأثيرات إعصار مايساك

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رفعت الحكومة الكورية من مستوى حالة التأهب للأزمات مع اقتراب إعصار مايساك من شبه الجزيرة الكورية.وصرح المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة يوم أمس الثلاثاء بأنه اعتبارا من الساعة الـ6 من مساء أمس، تم ترقية نظام التحذير ضد الرياح القوية والأمطار الغزيرة من درجة "الحذر" إلى درجة "التنبيه"، كما تم رفع نظام الاستجابة للطوارئ بمقدار درجة إلى المستوى الثاني. ويذكر أن هذه المستويات هي ثالث وثاني أعلى مستوى في النظامين المكونين من أربعة وثلاثة مستويات على التوالي.وفي وقت سابق من يوم أمس، تم كذلك رفع مستوى التأهب للأزمة من أقل مستوى وهو "اهتمام" إلى المستوى الأول.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، فإن مايساك، وهو الإعصار التاسع في هذا الموسم، قد تحرك إلى الشمال الشرقي بسرعة 16 كيلومترا في الساعة، من منطقة تبعد حوالي 220 كيلومترا إلى الشمال الغربي من أوكيناوا اليابانية، في الساعة 3 مساء. ومن المتوقع أن يصل معدل هطول الأمطار إلى 400 ملليمتر وأن تكون الرياح بسرعة قصوى لحظية تبلغ 180 كيلومترا في الساعة عندما يصل الإعصار إلى اليابسة في كوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح الخميس.