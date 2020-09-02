رصد طائرتين عسكريتين أمريكيتين في سماء وسط كوريا الجنوبية

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أفادت الأنباء بأن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الأمريكية، من بينهما طائرة مقاتلة، قد حلقتا فى السماء جنوبي سيول يوم أمس الثلاثاء.ووفقا لتقرير نشره موقع "نو كول ساين" المتخصص في تعقب الطيران، فقد قامت طائرة استطلاع ومراقبة من طراز "يو-2 إس دراغون ليدي" برحلة بالقرب من "هوا صونغ" بمقاطعة كيونغ كي، صباح أمس الثلاثاء.وقال التقرير إن طائرة هجومية من طراز "إيه-10 ثاندر بولت" قد قامت أيضا بمهمة في نفس الوقت وعلى نفس المسار.ويذكر أنه من النادر أن تحلق أنواع متعددة من الطائرات العسكرية الأمريكية على مسارات متماثلة في نفس الوقت في كوريا الجنوبية، على الرغم من أن بعض المسؤولين العسكريين الكوريين الجنوبيين يشتبهون في أنها كانت جزءا من تدريب منتظم، أو ضمن مهمة استطلاعية ضد كوريا الشمالية.