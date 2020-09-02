وزير التوحيد يدعو طوكيو إلى دعم التعاون بين الكوريتين

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طالب وزير التوحيد الكوري الجنوبي "لي إين يونغ" بأن تتعاون الحكومة اليابانية مع جهود سيول لتحسين العلاقات بين الكوريتين.جاء ذلك أمس الثلاثاء خلال أول اجتماع يعقده مع السفير الياباني "كوجي توميتا" منذ تعيينه وزيرا للتوحيد الشهر الماضي، حيث شدد "لي" على الحاجة إلى خلق ظروف مواتية للسلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال تحسين العلاقات بين الجنوب والشمال، وقال إن ذلك سيكون أيضا مفيدا لليابان.وأشار الوزير "لي" إلى أنه قد سمع بعض الأصوات ذات الصلة داخل اليابان حول تأثير التطور السريع للعلاقات بين سيول وبيونغ يانغ، لكنه طلب من طوكيو دعم التحركات التصالحية من قبل الجنوب تجاه الشمال، من خلال وجهات نظر واسعة وقلب كبير.وردا على ذلك، قال السفير الياباني إنه على الرغم من الاختلافات في الأولوية فيما يتعلق بسياسات كوريا الشمالية، فإن كوريا الجنوبية واليابان "تتفقان تماما" مع بعضهما البعض، وتشتركان في الهدف النهائي المتمثل في التوصل إلى السلام والأمن في شبه الجزيرة. وأضاف "توميتا" أن الحكومة اليابانية تتوقع أيضا أن يؤدي دفع التعاون بين الكوريتين بشكل إيجابي إلى تحقيق ذلك الهدف.