كوريا الجنوبية تستعد لإعصار مايساك القوي

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من المتوقع أن يؤثر إعصار مايساك على كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء وغدا الخميس، مما سيتسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية، تحرك مايساك، وهو الإعصار التاسع لهذا الموسم، نحو الشمال فوق المياه قادما من على بُعد حوالي 430 كيلومترا إلى الجنوب من جزيرة جيجو، اعتبارا من الساعة الثالثة من صباح اليوم.ومن المتوقع أن يمر الإعصار عبر المياه شرق جزيرة جيجو ليلة الأربعاء ليصل إلى المناطق الساحلية الجنوبية بالقرب من بوسان في حوالي الساعة الثالثة من صباح الخميس، وبعدها سيخرج مايساك إلى البحر الشرقي في نفس اليوم.ومن المتوقع أن يجلب الإعصار أكثر من 400 ملليمتر من الأمطار حتى يوم الخميس إلى المناطق الساحلية الشرقية في مقاطعات كانغ وان وكيونغ سانغ والمناطق الجبلية في جزيرة جيجو، مع هبوب رياح قوية بسرعة تتراوح بين 30 إلى 50 مترا في الثانية، على جزيرة جيجو والمناطق الساحلية في مقاطعتيْ شمال وجنوب كيونغ سانغ.