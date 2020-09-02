الولايات المتحدة تصدر تحذيرا بشأن برامج أسلحة كوريا الشمالية

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أصدرت عدة هيئات حكومية أمريكية يوم أمس الثلاثاء تحذيرا مشتركا ضد مساعي كوريا الشمالية المستمرة لتطوير برنامجها للصواريخ الباليستية.وفي تقرير استشاري عالمي مشترك، عرضت وزارات الخزانة والتجارة والخارجية تفاصيل أنشطة كوريا الشمالية وطرقها "المخادعة" للحصول على معدات ومواد لبرامجها النووية والصاروخية. وحذر التقرير من أن أولئك الذين يساعدون الدولة الشيوعية، حتى عن غير قصد، قد يخضعون لعقوبات أمريكية ودولية.وأشار التقرير أيضا إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل شبكة شراء الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية وتعزيز المساءلة للكيانات والأفراد الذين يساعدون أو يقدمون الدعم لبرنامج الصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية، بغض النظر عن موقع أو جنسية أولئك الذين يقدمون تلك المساعدات أو الدعم.ولم يتضمن التحذير الأمريكي عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، لكنه يعتبر غير معتاد لأنه جاء قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.