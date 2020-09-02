ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي

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ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أغسطس المنصرم، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس قد وصل إلى 105,5 نقطة، بزيادة نسبتها 0,7% على أساس سنوي. ويعد هذا أكبر نمو للمؤشر منذ شهر مارس الماضي.وقد نمت أسعار المستهلك بنسبة أقل من 1% على أساس سنوي لمدة 12 شهرا متتالية في عام 2019، لكنها زادت بأكثر من 1% في الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام. وتباطأ النمو إلى ما يقرب من صفر بالمائة في أبريل، ثم سجل المؤشر نموا سلبيا في مايو بسبب تداعيات جائحة كورونا-19. وقال التقرير إن قراءة المؤشر ظلت ثابتة في يونيو، لكنها تحولت بعد ذلك إلى نمو بنسبة 0,3% في يوليو.وأضاف التقرير أن أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية قد قفزت بنسبة 10,6% على أساس سنوي في أغسطس، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس من عام 2017. وانخفضت السلع الصناعية بنسبة 0,4%، في حين تراجعت أسعار الغاز والمياه والكهرباء بنسبة 4% على أساس سنوي.